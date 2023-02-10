الجمعة 10-02-2023
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الجمعة، 10-02-2023 01:12 م

البنك الدولي يعلن عن مساعدة بقيمة 1.78 مليار دولار لتركيا

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الوكيل الاخباري - أعلن البنك الدولي، تقديم مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعمًا لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هز البلاد وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

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وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان نقدّم مساعدة فورية ونُعّد بتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة، هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وأعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات" 

 

وأضاف مالباس، تتكون القيمة الإجمالية لهذه المساعدة من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا، كما سيتم تقديم مليار دولار "دعمًا للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعمًا فوريًا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة" .


 




 

 


 

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