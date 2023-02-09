قطري يتبرع بمليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

الوكيل الإخباري- يواصل القطريون مدّ يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث شهدت قطر خلال اليومين الماضيين إقبالا واسعا على التبرع بالأموال والمساعدات العينية للمنكوبين.

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وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن فاعل خير قطري تبرع بمبلغ مليون ريال ضمن حملة "أغيثوا متضرري زلزال تركيا وسوريا" التي أطلقتها "قطر الخيرية".



ونشرت "قطر الخيرية" عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو مؤثر يظهر لحظة استقبال استقبال الدكتور عبد الرحمن الحرمي، خبر تبرع فاعل الخير بالمبلغ الكبير خلال تقديم حلقة استثنائية من برنامج "تفريج كربة" على إذاعة القرآن الكريم، ضمن الحملة الإغاثية.



كما تبرع فاعل خير آخر يتبرع بـ 500 ألف ريال لصالح حملة "أغيثوا متضرري زلزال تركيا وسوريا".



وكشف الدكتور الحرمي لموقع "الشرق" أن البرنامج استقبل الثلاثاء تبرعات مالية بلغت 4 ملايين ريال، فيما استقبل مليونين ونصف المليون ريال يوم الأربعاء، مؤكدا أن الحملة ستستمر.