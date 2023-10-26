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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 11:44 م

البيت الأبيض: روسيا تحقق نجاحا تكتيكيا في النزاع الأوكراني

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الوكيل الاخباري- صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تتمكن روسيا من تحقيق مكاسب تكتيكية في النزاع بأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "هذا صراع ديناميكي.. وروسيا قد تحقق بعض المكاسب التكتيكية في الأشهر المقبلة".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة وتيرة الأعمال الهجومية للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون).

 




 

 


 

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