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الأربعاء، 04-10-2023 10:15 ص

"واشنطن بوست": مجلس النواب الأمريكي يرفع جلساته لمدة أسبوع

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الوكيل الإخباري - أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجلس النواب الأمريكي علّق جلساته لمدة أسبوع بعد إقالة رئيسه كيفن مكارثي، مشيرة إلى أن انتخابات رئيس المجلس الجديد قد تجرى الأربعاء المقبل.

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ونقلت الصحيفة عن نواب جمهوريين: "رفع مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع على أن يستأنفها الثلاثاء المقبل، وسيعقد الجمهوريون منتدى حول المرشحين الجدد، ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس يوم الأربعاء المقبل".

وفي سابقة كانت الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على عزل رئيس المجلس، الجمهوري كيفن مكارثي.


وعيّن ممثل ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس في انتظار انتخاب رئيس جديد.


وقال مكارثي في وقت لاحق إنه لا ينوي الترشح لهذا المنصب في الانتخابات الجديدة.


ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، لا يوجد حتى الآن مرشحون محددون لهذا المنصب.

 

RT

 




 

 


 

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