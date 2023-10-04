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الأربعاء، 04-10-2023 10:44 ص

الولايات المتحدة تصنع غواصة نووية جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن موقع "Jane's" المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تصنع غواصة نووية جديدة من غواصات "فرجينيا" لصالح سلاح البحرية.

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وجاء في منشور على الموقع :"أكمل حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries عملية تجميع هيكل الغواصة النووية الجديدة Arkansas التي يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الأمريكي، هذه هي الغواصة رقم 27 من غواصات فرجينيا التي تصنع لصالح جيش الولايات المتحدة".


ومن جانبه قال نائب مدير حوض Newport News Shipbuilding الأمريكي لبناء السفن: "انتهاء تجميع هيكل الغواصة يشير إلى أن العمل على تصنيعها يسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، هذه الغواصة تأتي كنسخة معدلة عن غواصات فرجينيا التقليدية".


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة الجديدة تنتمي لفئة Block IV المعدّلة، والتي تمتاز عن غواصات "فرجينيا" التقليدية بأنها أكثر قدرة على التخفي عن الرادارات، وتحتاج لعمليات صيانة أقل.

وتأتي الغواصة الجديدة بطول 115 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 134 شخصا، والحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، والغوص لعمق 500 م تحت سطح الماء، أما منظومة تسليحها فستضم صواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

 

RT

 




 

 


 

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