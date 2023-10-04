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الأربعاء، 04-10-2023 09:26 ص

نائب أمريكي يزكّي ترامب لرئاسة مجلس النواب بعد عزل مكارثي

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الوكيل الإخباري - اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي تروي نيز، ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب لرئاسة المجلس خلفا للرئيس المعزول كيفن مكارثي.

وكتب في صفحته على موقع "إكس": "أرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".

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وسبق أن تم الحديث عن ترشيح ترامب لرئاسة مجلس النواب الأمريكي خلال التصويت في يناير الماضي.


ودعا عضو المجلس مات غايتس، الذي تقدم بمقترح عزل مكارثي هذه المرة، تنصيب ترامب رئسيا للمجلس.


وفي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي.

 

RT

 




 

 


 

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