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الإثنين، 23-01-2023 10:39 ص

التأمينات السعودية توضح إجراءات تسجيل أجور العاملين غير السعوديين

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الوكيل الاخباري- بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين تقدم استباقيا لأصحاب العمل فور دخول المشترك للمملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وأكدت أنه على أصحاب العمل أهمية المبادرة لاستكمال الإجراءات من خلال إدخال بيانات الأجور الفعلية عبر الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة أن تسجيل المشترك وفق الأجر الفعلي يأتي للحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية (المشترك وصاحب العمل) وفق الأجر الصحيح المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال عدم قيام صاحب العمل باستكمال الإجراءات وتحديد الأجر الفعلي فإن النظام سيحدد أجر المشترك بشكل آلي وفق متوسط الأجر المعتمد للمنشآت ابتداءً من 1 فبراير 2023.

وأوضحت أنه يمكن لأصحاب العمل استكمال الإجراءات عبر منصة "تأميناتي أعمال" من خلال الدخول على حساب المنشأة واستكمال المعاملة بشكل إلكتروني بالكامل وتقديم الطلب.

وأكدت المؤسسة على أن دعوتها لأصحاب العمل بالمبادرة لاستكمال بيانات تسجيل المشتركين غير السعوديين يأتي حرصا منها على تسجيل المشتركين طبقا للأجر الفعلي لحفظ الحقوق التأمينية للمشتركين وأصحاب العمل، وضمان دقة بيانات الأجر الفعلي المسجل في أنظمة المؤسسة للتمتع بمزايا المنافع والحماية التأمينية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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