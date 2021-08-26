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الخميس، 26-08-2021 05:20 ص

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن التحالف قوله: إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

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وأضاف أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".


وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

 

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