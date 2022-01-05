التحالف بقيادة السعودية يعلن تنفيذ ضربات جوية على صنعاء

الوكيل الإخباري-نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية يوم الأربعاء عن التحالف بقيادة المملكة السعودية الذي يحارب في اليمن قوله إنه بدأ استهداف "مواقع مشروعة"على للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء "استجابة لتهديد بطائرات مسيرة" على المملكة السعودية يوم الاثنين.

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ونسب الإعلام السعودي إلى التحالف قوله إنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى ومخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه، داعيا المدنيين لعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.



وغرق اليمن في مستنقع العنف منذ أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة من صنعاء، مما دفع التحالف للتدخل بعد أشهر في مارس آذار 2015 في صراع يُنظر إليه إلى حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.





رويترز