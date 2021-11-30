التحالف يعلن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب

الوكيل الاخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 8 ضربات ضد حركة "أنصار الله- الحوثي" في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

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وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب مما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة".

هذا وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم، إن التحالف العربي شن ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها "موقع سري تابع للحرس الثوري الإيراني".

المصدر: روسيا اليوم

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