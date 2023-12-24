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الأحد، 24-12-2023 12:14 م

التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس المحلية

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الوكيل الإخباري - فتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8190 مركزا موزعة على 2155 دائرة انتخابية، أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين التونسيين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

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وستفرز هذه الانتخابات 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان في تونس)، وفقا لما جاء في دستور 25 تموز 2022 الذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.

 

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي اليوم، أن العدد النهائي للمترشحين بلغ 6177 مترشحا وأن عدد الناخبين التونسيين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.


وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن عدد المترشحين من ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) بلغ 1028مترشحا يتوزعون على 131 من الإناث و897 من الذكور.


يشار الى أن المجالس المحلية في تونس لا تعني المجالس البلدية بل هي جزء من مجلس تشريعي ثانٍ.


بترا


 




 

 


 

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