الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو

الوكيل الاخباري- إلغاء 13 رحلة، وتأخير 50 في مطارات فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو الروسية، بسبب الثلوج.



ووفقا لبيانات جدول مواعيد Yandex، فإنه بحلول الساعة الـ 8:29 "بتوقيت موسكو"، ألغيت 9 رحلات، وأجلت 20 أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار دوموديدوفو، ألغيت رحلتان، وأجلت 22 رحلة، أما في مطار شيريميتيفو، فتم إلغاء رحلتين، وتأجيل 8.

اضافة اعلان

وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية في مركز "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، في وقت سابق، بأن موسكو والمناطق المحيطة بها شهدت تساقط 50% من كمية الثلوج الشهرية خلال يوم واحد.



وأضاف أن تسلقط الثلوج في العاصمة موسكو، سيضيف 10 ملليمترات اليوم الأحد، وربما يتم تحطيم الرقم القياسي لهذا اليوم.

روسيا اليوم