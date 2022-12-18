الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

عودة التعليم الوجاهي في الطفيلة التقنية غدا

ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن من 3-6% الشهر المقبل

علان: لا خسائر بقطاع الذهب في الأردن العام الحالي

الجرائم الإلكترونية: ضبط العديد من مثيري الفتن داخل المملكة

الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ذكرى أحداث قلعة الكرك تصادف اليوم الأحد

2.4 مليون دينار للمفاعل البحثي في 2023

وظائف شاغرة في بلدية ذيبان - تفاصيل

أسعار الذهب في الأردن الأحد

الأحد، 18-12-2022 10:34 ص

الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو

639ebe004c59b7646043203b


الوكيل الاخباري- إلغاء 13 رحلة، وتأخير 50 في مطارات فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو الروسية، بسبب الثلوج.

ووفقا لبيانات جدول مواعيد Yandex، فإنه بحلول الساعة الـ 8:29 "بتوقيت موسكو"، ألغيت 9 رحلات، وأجلت 20 أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار دوموديدوفو، ألغيت رحلتان، وأجلت 22 رحلة، أما في مطار شيريميتيفو، فتم إلغاء رحلتين، وتأجيل 8.

اضافة اعلان

 

 وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية في مركز "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، في وقت سابق، بأن موسكو والمناطق المحيطة بها شهدت تساقط 50% من كمية الثلوج الشهرية خلال يوم واحد.

وأضاف أن تسلقط الثلوج في العاصمة موسكو، سيضيف 10 ملليمترات اليوم الأحد، وربما يتم تحطيم الرقم القياسي لهذا اليوم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5-dd6d8233-9938-4784-a08a-171e38fe198d

كوريا الجنوبية: إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الثلوج

thumbs_b_c_f7365be9485e8a89037455cbe814dbcf

أكبر كمية.. العراق يتلف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة

639eadc442360478262435e2

هدية من أوكرانيا تثير امتعاض البولنديين

image - 2022-12-18T095632.635

جنوب افريقيا تنشر الجيش حول محطات الكهرباء

639e94484236044ed37583c0

كيم جونغ أون يغيب عن فعالية بمناسبة ذكرى وفاة والده

639e9b2e42360416f9273bfb

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من القاصرين بإطلاق نار في إتلانتا الأمريكية

أخبار متعلقة
63902ab34c59b714a85743e2

دونيتسك: مقتل 4 أشخاص في قصف أوكراني خلال يوم واحد

638ef2f94c59b751b63e4706

خبير روسي يوضح حيثيات ثوران بركان سترومبولي في جنوب إيطاليا

638f1d2b4236041a2848cdd0

أرمينيا تتسلم مقترحات من أذربيجان حول مشروع معاهدة السلام

102016267564922

مدّعي عام الجنائية الدولية يحذّر من تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا

638ed6074c59b74db0718ff8

مقتل شخص في انفجار بمحطة لضخ المياه في طوكيو

zelensky

"فاينانشيال تايمز" تختار زيلينسكي شخصية العام