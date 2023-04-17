الجامعة العربية : الإفراج عن الأسرى باليمن خطوة إيجابية لبناء الثقة

الوكيل الإخباري- رحبت الجامعة العربية باستمرار عملية تبادل عدد معتبر من الأسرى والمختطفين بين الأطراف اليمنية بنجاح، تنفيذا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في آذار الماضي.

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واعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة، من شأنها أن تساهم في إنجاح مساعي تجديد تمديد الهدنة وتعزيز فرص الاتفاق على إطار سياسي شامل، لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، معربا عن تطلعه لأن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب.



ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط، إشادته بالجهود السعودية المتواصلة من أجل تهيئة الأجواء لتسوية سياسية في اليمن، بما في ذلك ما قامت به الرياض من أجل مساعدة الأطراف اليمنية للتوصل الى الاتفاق الأخير.



وجدد أبو الغيط، التطلع لأن تنتهي معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريباً، وأن يشكل التنفيذ الناجح لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، مقدمة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن بعد طول المعاناة التي سببتها الحرب للملايين في جميع أنحاء البلاد.

بترا