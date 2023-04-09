الجامعة العربية تطالب بردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - طالبت الجامعة العربية بوقفه جادة للمجتمع للدولي لردع جرائم الاحتلال والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية.

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وفي الذكرى 75 لمجزرة دير ياسين التي تصادف في التاسع من نيسان من كل عام، دانت جامعة الدول العربية بشدة جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، إن هذه الذكرى ذهب ضحيتها مئات الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين العزّل في مجزرة مروعة هزت ضمير الإنسانية والعالم الحر، حينما قامت العصابات الصهيونية بحصار قرية دير ياسين وقصفها بمدافع الهاون، ثم اقتحامها وفتح النيران بشكل عشوائي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين في جريمة هي الأكبر في جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وأوضح أبو علي أن هذه المذبحة المروعة كانت البداية الفعلية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث تتالت المذابح والجرائم الإسرائيلية ضده، وأدت لمحو معظم المدن والقرى الفلسطينية، وتهجير أكثر من 850 ألفا، كانوا يشكلون نصف الشعب الفلسطيني آنذاك، كما مثلت المذبحة دليلا قوياً على جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ نشأتها وما تزال ترتكبها لإحداث التغيير الديمغرافي، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.



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