الجامعة العربية تدين استمرار تهجير العائلات من حي الشيخ جراح

الوكيل الإخباري-دانت الجامعة العربية جريمة تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، لإحلال المستوطنين مكانهم، واستمرار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة.

اضافة اعلان



وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، من سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، واستمرار عدوانه السافر والممنهج ضد الفلسطينيين ووجودهم وحقوقهم، وسياسة التهجير القسري من مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح، واصفا ما يجري بجريمة حرب وتطهير عرقي خطير.



وطالب المجتمع الدولي والجنائية الدولية، بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، مشددا على ضرورة التصدي لتلك الجرائم بصورة سريعة وحاسمة، تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة.

بترا