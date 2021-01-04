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الإثنين، 04-01-2021 01:54 م

تراوحت العقوبات بين عام وعامين

الجزائر .. السجن 7 سنوات لرئيس وزراء أسبق بقضية فساد

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المحكمة العليا في الجزائر


الوكيل الإخباري - قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

كما حكمت المحكمة أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال الجزائرين السابقين عمار غول، وعبد الغني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

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ووقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.


وترواحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين في القضية بين عام وعامين حبسا نافذا.


يذكر أن أويحيى وعددا من المسؤولين البارزين في عهد بوتفليقة يحاكمون بعدد من قضايا وملفات الفساد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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