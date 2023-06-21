الجزائر تدين اقتحام مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم وتخريب محتوياته

الوكيل الإخباري- أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفيرها بالعاصمة السودانية الخرطوم وتخريب محتوياته، وجددت دعوتها لجميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة.

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وشدد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية.



وطالبت بضرورة متابعة الجناة والمخربين المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.



وقامت الجزائر في وقت سابق بإجلاء طاقم سفارتها بالسودان وأفراد الجالية الجزائرية جراء الأزمة.

بترا