الجمعة 07-04-2023
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الجمعة، 07-04-2023 12:48 ص

الجزائر تكرم الشيخ وليد مهساس بعد احتضانه "قطة" أثناء الصلاة

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الوكيل الاخباري - كرم مدير الشؤون الدينية لولاية البرج الجزائرية لخضر فنيط، الشيخ وليد مهساس، بعد المشهد العفوي مع القطة أثناء الصلاة.

وانتشر مقطع فيديو للشيخ وليد مهساس وتركيزه أثناء الصلاة رغم صعود القطة على كتفه وتقبيله في لقطة عفوية.

وأظهر الفيديو قيام الشيخ مهساس بحمل القطة على كتفه واحتضانها أثناء الصلاة.

وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.

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