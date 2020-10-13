الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان

الوكيل الإخباري - بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.



وصرح مسؤول إداري في مجلس الشیوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخریب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلی باکستان.

اضافة اعلان



ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغاني.

يقع في القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العمليات الجوية في البلاد.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



