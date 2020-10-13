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الثلاثاء، 13-10-2020 08:54 ص

تخریب وهدم مباني القاعدة

الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان

قاعدة
من المصدر


الوكيل الإخباري - بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.

وصرح مسؤول إداري في مجلس الشیوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخریب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلی باکستان.

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ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغاني.

 

يقع في القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العمليات الجوية في البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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