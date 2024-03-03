الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

السير تدعو توخي الحذر لسالكي هذا الطريق

شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة غزة

القيادة المركزية الأميركية تبث مشاهد لإنزال مساعدات إغاثية لغزة

الضباب يلف العاصمة عمّان - صور

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء مجزرة دوار النابلسي بغزة

وفيات الاحد 3/ 3/ 2024

الأحد، 03-03-2024 07:22 ص

الجيش الأميركي يؤكد غرق السفينة روبيمار بعد هجوم حوثي

0100


الوكيل الإخباري - أكد الجيش الأميركي أن السفينة "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية، غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير الماضي.

اضافة اعلان


وكتبت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس": "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة، تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".


وأضافت أن السفينة الغارقة "تمثل خطرا على السفن الأخرى".

وتابعت القيادة المركزية: "يشكل الحوثيون تهديدا متزايدا للأنشطة البحرية العالمية، وتظل الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e3c7c242360461ce13a722

زوجة بايدن: ترامب يشكل خطرا على النساء ويتفاخر بالعنف

4414

قتلى ومصابون باشتباكات في مدينة الزاوية الليبية

ترامب 2

ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين بميشيغان وميزوري

0

لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل

65e2fc2f42360461712f3361

برلين تخشى أن تكون أحاديث عسكرية سرية أخرى قد اعترضت بعد التسجيل الذي نشرته روسيا

65e304734c59b701316658dc

فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

أخبار متعلقة
somali ship burn oman coast

الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر - فيديو

01

بريطانيا تطالب الصين باستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي

65cf81fb4236042f3608277b (1)

تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

65c5a00c4c59b7256113916c

قناة المسيرة: عدوان أمريكي-بريطاني بغارتين على منطقة الجبانة في الحديدة

ك

الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

65bdc88b42360440820874cc

"بوليتيكو": الضربة الأمريكية التالية ستكون لليمن