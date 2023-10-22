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الأحد، 22-10-2023 09:04 ص

الجيش الإسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

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الوكيل الإخباري - اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصة إكس بان "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

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وفي هذا السياق، أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت إخلاء 14 مستوطنة إضافية، وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية مع لبنان.


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق منذ يومين على خطة إجلاء مستوطنة كريات شمونة المتاخمة مباشرة للحدود اللبنانية، وهدد حزب الله في لبنان بأنه إذا قرر المشاركة في الحرب "فسيدفع ثمنا باهظا"، وفق تعبيره.

 

RT

 




 

 


 

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