"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، مما أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.
وجاء في بيان الحزب: "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحفي عصام العبدالله وجرح عدد من الصحفيين وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد مواطنين، قامت مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".
وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.