"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، مما ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏



وجاء في بيان الحزب: "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحفي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحفيين وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد مواطنين، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".‏

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وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

RT