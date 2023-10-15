الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

كتائب القسام تقصف مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية

تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

ما هي قنابل الفوسفور الأبيض التي تستخدم بالعدوان؟

غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

عاجل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 15-10-2023 11:49 ص

"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

652ba27a423604446f0cfab1


الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، مما ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏

وجاء في بيان الحزب: "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحفي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحفيين وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد مواطنين، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".‏

اضافة اعلان


وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652b8dbe42360444761df985

خبير أمريكي: أوكرانيا استخدمت أداة للحرب على روسيا

APTOPIX_North_Korea_Russia_14242

موسكو: الغرب لم يجد أي أدلة على انتهاك روسيا للعقوبات ضد كوريا الشمالية

652b64404c59b743107c7529

هنغاريا تؤكد فشل العقوبات الغربية ضد روسيا

281345Image1-1180x677_d

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

652b6c574c59b74ea73b1b61

خبير: سياسة بايدن الخارجية فشلت ولم تؤد إلا لاستياء الناخبين

قصف-اسرائيلي-حلب-1588631174__1_

الاحتلال يستهدف مطار حلب الدولي بالصواريخ ويخرجه عن الخدمة

أخبار متعلقة
652a61fb4c59b713940f0c86

إسرائيل تحذر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على أراضيها

6523c33442360412bb458920

لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة

652243a04c59b70d9b4b0940

حزب الله اللبناني: استهدفنا 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

d69c8076-251561-2080737324

اليونيفيل: تنفيذ القرار 1701 مسؤولية كل الأطراف

65066f0b4c59b7731f2bdb2c

حزب الله: انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

6505afa34c59b758f515bccd

أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي