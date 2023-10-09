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الإثنين، 09-10-2023 12:37 م

لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن عددا من الشبان في جنوب لبنان رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الجانبين.

وقالت إذاعة "صوت لبنان" إن "عددا من الشبان لم تحدد جنسيتهم، رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

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واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف قطاع غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

 

RT

 




 

 


 

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