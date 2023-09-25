مخاوف من ظهور صواريخ موردة لأوكرانيا في "السوق السوداء"

الوكيل الإخباري - صرح المارشال المتقاعد في سلاح الجو البريطاني شون بيل بأن صواريخ "ATACMS" التي تدرس الولايات المتحدة احتمال توريدها لأوكرانيا، قد تظهر في السوق السوداء.



وقال بيل لقناة "Sky News": "كل مرة عندما يتم تسليم الأسلحة لأوكرانيا يوجد هناك احتمال أن يظهر جزء منها في السوق السوداء".

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وذكر أن "ATACMS" هي صواريخ باليستية قادرة على تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن استخدام هذه الصواريخ لمثل هذه الأغراض قد يؤدي إلى تصعيد النزاع، الأمر الذي لا تريده الولايات المتحدة.



وأوضح: "إنها (الولايات المتحدة) ترغب في الحصول على وعود من زيلينسكي بألا تستخدم الصواريخ بهذه الطريقة (لضرب عمق روسيا)".



وأفادت وسائل إعلام في الأسبوع الماضي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باستعداد واشنطن لنقل "كمية صغيرة" من صواريخ "ATACMS" بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، لأوكرانيا.

RT