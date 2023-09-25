الإثنين 25-09-2023
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الإثنين، 25-09-2023 05:14 م

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدافع "مستا" المطورة بعيدة المدى

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الوكيل الاخباري- أرسل مجمع الصناعات الدفاعية الروسي دفعة جديدة من مدافع "مستا – إس 2С19М2 " ذاتية الحركة المطورة لتخدم في الجيش الروسي، بما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في تقرير نشرته مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية على موقعها الإلكتروني: "إن النجاح في ميدان القتال غالبا ما يتوقف على فاعلية المدفعية. لذلك قمنا بتوسيع إمكانات مدفع "مستا – إس" ذاتي الحركة، باعتبار أنه من أفضل أنظمة المدفعية في العالم".

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وقال الموقع إن المدافع ذتية الحركة المطورة تم تزويدها بمنظومة حديثة للتحكم في توجيه النيران لها خصائص دقة معدلة، ومن شأنها أن تعكس خارطة إلكترونية للمنطقة. وليس بمقدور تلك المنظومة الحساب الأوتوماتيكي لبيانات الرماية من المواقع المستورة فحسب بل وضمان تنفيذ مناورة مضادة للنيران المعادية حيث يتم الحساب الأوتوماتيكي للإحداثيات الجاري استخدامها، الأمر الذي جعل من الممكن إطلاق النيران من دون تحضيرات مسبقة والتغيير السريع للمواقع النارية للحيلولة دون التعرض للنيران الجوابية.

 




 

 


 

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