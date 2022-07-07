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الخميس، 07-07-2022 03:58 م

الجيش الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون

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الوكيل الاخباري- قال مصدر عسكري إن الجيش الروسي منع سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا.اضافة اعلان


وأضاف المصدر: إن "إرهابيين من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش الروسي، وكذلك ضد أحد قادة الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون"، منوها بأن أسماء المتورطين والعملاء معروفة بالفعل.

ولفت إلى أن مجموعة المخربين تم تشكيلها في 2014. لهذا، اختارت الخدمات الخاصة الأوكرانية "سكانا غير معروفين ظاهريا في خيرسون كما تم التحضير لأنشطة التخريب التي تمت تحت إشراف متخصصين من دول الناتو، الذين علموهم التعامل مع الألغام، وغيرها.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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