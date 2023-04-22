الجيش السوداني: سيتم إجلاء البعثة الأردنية من السودان

الوكيل الاخباري-

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أعلن الجيش السوداني، أنه سيتم في وقت لاحق تأمين إجلاء البعثة الأردنيةن رفقة رعايا دول أخرى، برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، ثم إلى دولهم.ونشرت صفحة القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها في موقع فيس بوك اليوم السبت، “تلقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالات من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول”.وقد جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق إلى السعودية.