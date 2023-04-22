السبت 22-04-2023
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السبت، 22-04-2023 10:59 ص

تقارير متضاربة حول الوضع الأمني في الخرطوم

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الوكيل الاخباري- أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بالخرطوم صباح اليوم السبت رغم الهدنة المعلنة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما تحدثت تقارير أخرى عن استتباب هدوء نسبي.

وحسب تقارير، فقد احتدمت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وسمعت أصوات انفجارات في حلة حمد وخوجلي شمال القصر الرئاسي وشوهد تحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم، كما سمع دوي انفجارات عنيفه بمناطق أخرى من الخرطوم بحري (الصافيه – شمبات)، مع أنباء عن قصف جوي في محيط الإذاعة بأم درمان.

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في المقابل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مراسلها، بتوقف الاشتباكات في الخرطوم، في الصباح، مضيفا أن هدوء نسبيا يسود المدينة.
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت مساء الجمعة عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا، لتمكين الدول الأجنبية من إجلاء رعاياها الذين يريدون مغادرة البلاد.
وحذرت نقابة أطباء السودان من أن إجلاء الرعايا الأجانب الذي بدأت مساعيه، سيكون دلالة على فشل المطالبة بوقف إطلاق النار واستمرار النزاع"، وناشدت المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث، مؤكدة أن هناك شللا تاما في النظام الصحي في الخرطوم ونقص كبير في الأدوية.
وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن العاصمة السودانية شهدت انحسارا للمعارك، التي اندلعت منذ أسبوع، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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