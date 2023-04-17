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الإثنين، 17-04-2023 01:02 م

الجيش السوداني ينفي سيطرة العدو على القيادة العامة

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش السوداني، أن قوات دعم السريع تستهدف الأبنية المحيطة بالقيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت، نافيا ما يتم تداوله بشأن "استيلاء العدو" على القيادة أو القصر الجمهوري.

وقال الجيش: "يجري استهداف بنايات بمحيط القيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت في أيدي المتمردين"، مشيرا إلى أن "احتراق بعض المباني أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك".

وشدد على "أننا نحرص على تضييق التعامل مع المليشيا المتمردة قدر الإمكان لتفادي أي خسائر بين المدنيين"، مؤكدا "أننا ندير معركتنا كما هو مخطط لها ونعمل طبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني".

وجدد التأكيد أن "القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري"، مضيفا: "نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للميليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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