الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 10:44 ص

الجيش السوداني يتحدث عن خطوة "كانت ستقضي على التمرد في ساعات"

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الوكيل الإخباري- قال الجيش السوداني إن قواته تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، مكبدة الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات القتالية.

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وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه "كان من السهولة التعامل بضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها في وسط الخرطوم، والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لا يمكن للقوات المسلحة أن تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والمليشيات".

وأضاف البيان: "ما زلنا نجدد الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية، والانضمام لصفوفها للخروج من حالة التمرد هذه ولنتخلص من هذا الموقف المؤسف".

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، وعبد الفتاح البرهان، قائد قوات الجيش السوداني، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات السبت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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