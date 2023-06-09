الجمعة 09-06-2023
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الجمعة، 09-06-2023 07:16 م

الجيش السوداني يعلن التزامه بهدنة لمدة 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة، موافقته والتزامه بهدنة وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، "تقديراً لجهود السعودية والولايات المتحدة".

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وقال في بيان نشره على حسابه على موقع فيسبوك: "تقديراً لجهود الميسرين (السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".


وأوضح الجيش، أن الهدنة "تبدأ اعتباراً من يوم السبت بتمام الساعة 6:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (4:00 بتوقيت غريتنش)".


وأضاف: "نعلن التزامنا بالهدنة وننوه إلى احتفاظ القوات المسلحة السودانية بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون (يقصد قوات الدعم السريع) خلال هذه الهدنة".

 




 

 


 

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