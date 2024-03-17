الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية ضد التنظيمات المسلحة في ريفي حلب وإدلب

الوكيل الإخباري- نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الطيران الروسي عدة عمليات نوعية مركزة في اتجاه ريفي حلب وإدلب، استهدفت مقرات التنظيمات المسلحة وتحصيناتها.

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وقالت وكالة "سانا" إن العمليات استهدفت كذلك عتاد وآليات وعربات مدرعة تابعة للتنظيمات المسلحة، وأوضحت أن ذلك كان ردا على الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي تشنها تلك التنظيمات على القرى والبلدات الآمنة.



واضافت الوكالة أن هذه العمليات أدت إلى تدمير مواقع المسلحين ومقراتهم بشكل كامل ومقتل وإصابة العشرات منهم.



كما استهدف الجيش السوري العديد من المواقع بريف إدلب، بواسطة الطيران المسير والقضاء على العديد منهم وإصابة آخرين.



روسيا اليوم