الجيش الصومالي يقتل 30 إرهابيا في عملية عسكرية بجنوب البلاد

الوكيل الاخباري - قتلت قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، 30 عنصرا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جرت اليوم الجمعة في مدينة "كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد.



وأشار ضباط الجيش إلي أن العملية التي نفذتها وحدات من القوات الخاصة بالجيش وبالتعاون مع الشركاء الدوليين وقوات حفظ السلام الإفريقية "أتميس"، أدت إلى مقتل 30 عنصرا إرهابيا، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء (صونا) .

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