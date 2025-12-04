الخميس 2025-12-04 10:14 م

مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه

مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه
مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه
الخميس، 04-12-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية سرية مسربة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتز، وعدد من القادة الأوروبيين، من أن الولايات المتحدة قد "تخون" أوكرانيا وأوروبا.اضافة اعلان


ونشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الخميس، تفاصيل مكالمة هاتفية سرية جرت الإثنين بين ميرتز وماكرون وزلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه وآخرين، ناقشوا خلالها مفاوضات السلام بين كييف وموسكو بقيادة واشنطن.

وقال ماكرون، وفقًا للمجلة، "هناك احتمال أن تخون الولايات المتحدة أوكرانيا في مسألة الأراضي، دون توضيح بشأن الضمانات الأمنية"، مضيفًا أن "هناك خطرًا كبيرًا على زيلينسكي".

ومن جهته، قال ميرتز إن "على زيلينسكي أن يكون حذرًا للغاية في الأيام المقبلة"، مضيفًا "أنهم يلعبون ألعابًا معكم ومعنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف وجارد كوشنر.

ومن جهته، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال المكالمة: "لا يمكن أن نترك أوكرانيا وزيلينسكي وحده مع هؤلاء الرجال"، في إشارة إلى ويتكوف وكوشنر.

ووافق الأمين العام للناتو مارك روتيه ستوب الرأي، قائلاً: "أتفق مع ألكسندر، علينا حماية زيلينسكي".

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن هذه التصريحات "تظهر انعدام الثقة بين الأوروبيين ومبعوثي ترامب"، رغم إشادتهم العلنية بالخطة الأميركية الجديدة.

وشارك في المكالمة أيضًا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولون آخرون.

وأكد عدة مشاركين للمجلة أن المكالمة جرت بالفعل، وأكد مصدران أن محتوى المحادثة الوارد في الوثيقة صحيح، ولكنهما رفضا تأكيد الاقتباسات لأنها جاءت في اجتماع سري.

ولكن قصر الإليزيه نفى في بيان لصحيفة ألمانية أن يكون ماكرون قد تحدث عن أي "خيانة"، وقال مكتب ماكرون إنه "لم يستخدم تلك الكلمات" وفقًا للمجلة.

وقال دبلوماسي أوكراني لموقع "بوليتيكو": "نعتبر أنه من الخطأ نشر أي محاضر مزعومة لمحادثات قد تضر بالمسار الدبلوماسي، لا نؤكد ولا ننفي أي مما سبق".

وجرت المكالمة بين الزعماء بعد أن وزعت إدارة ترامب خطة السلام ذات البنود الـ28، التي يقال إن ويتكوف وكوشنر صاغاها بتعاون مع مبعوث الكرملين كيرلي ديميتريف.

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

ترند التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

عربي ودولي إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025

أخبار محلية أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025

الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

عربي ودولي الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

أخبار محلية إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية "أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أخبار الشركات Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه

عربي ودولي مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه



 
 





الأكثر مشاهدة