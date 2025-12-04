غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

وقال مصدر امني لبناني، إن الغارات استهدفت بلدتي محرونة وجباع.
وأشار المصدر إلى أن الغارات جاءت في أعقاب تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات لسكان البلدتين بمغادرتهما.
