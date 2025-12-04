الخميس 2025-12-04 08:33 م

غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

الخميس، 04-12-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-  نفذ الجيش الإسرائيلي غارات تدميرية اليوم الخميس على عدد من مناطق جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر امني لبناني، إن الغارات استهدفت بلدتي محرونة وجباع.

وأشار المصدر إلى أن الغارات جاءت في أعقاب تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات لسكان البلدتين بمغادرتهما.
 
 


