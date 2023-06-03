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السبت، 03-06-2023 03:45 م

الجيش المصري يعلن مقتل عنصر أمني مصري عند الحدود مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش المصري السبت مقتل عنصر أمن مصري عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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