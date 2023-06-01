الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 01-06-2023 03:34 م

تحذير عاجل بعد ضرب عاصفة ترابية شديدة للقاهرة

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الوكيل الإخباري- حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من العاصفة الرملية التي تضرب البلاد خلال ساعات والتعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة التي تتعرض لها أغلب أنحاء البلاد من الرمال والأتربة المثارة لم تصل حد العاصفة حتى الآن.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الخميس، أن البلاد تتعرض لموجة من الرمال المثارة والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح الجنوبي في الصحراء الغربية وسرعات الرياح التي تتجاوز 40 كم في الساعة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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