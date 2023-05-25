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الخميس، 25-05-2023 03:09 م

حفيد رئيس الجالية الإيرانية يهدي مصر 8 قطع أثرية نادرة

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار في مصر، عن قبول المجلس الأعلى للآثار، 8 قطع أثرية بمنطقة شِبراخيت من أحد المواطنين - حفيد رئيس الجالية الإيرانية - في العصر الملكي.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن القطع الأثرية بها قطع من العصر الفرعوني، وهي عبارة عن جزء من عتب معبد فرعوني، وأيضا توجد بالقطع قطعة أثرية تعود إلى العصر الإسلامي، وأحواض رخام من العصر العثماني والمملوكي.

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وأشار المصدر، إلى أن القطع سيتم تسليمها خلال بداية الشهر المقبل، وسيتم وضع القطع في مخزن منطقة آثار سقارة حتى يتم ترميمها وعرضها في المتاحف المختلفة، طبقا للجنة العرض المتحفي.


وأشار المصدر، إلى أنه سيتم منح المواطن شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار وهو ما يؤكد حرص الوزارة الدائم على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجًا وعملا مشرفا، للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

 

RT

 




 

 


 

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