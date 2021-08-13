الجيش المصري يعلن وفاة وإصابة 9 من جنوده والقضاء على 13 ارهابيا في سيناء

الوكيل الاخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية، ان قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على 13 عنصرًا ارهابياً، وذلك استكمالاً لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.

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وذكرت في بيان لها، أن المواجهات مع العناصر الارهابية أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة المصرية.



واشارت إلى أنها ضبطت 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، والعديد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة بتنفيذ عملياتها الإرهابية، اضافة إلى ضبط عدد من الهواتف المحمولة.



--(بترا)