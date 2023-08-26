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السبت، 26-08-2023 02:53 م

الحرس الثوري الإيراني: علينا السيطرة على البحر إذا أردنا التأثير بالنظام العالمي الجديد

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الوكيل الإخباري - قال قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي رضا تنكسيري إنه "يجب أن نسيطر على البحر إذا أردنا أن نؤثر في هندسة النظام العالمي الجديد".

ولفت العميد تنكسيري خلال كلمته في الاجتماع الخامس لمجلس رسم السياسات التابع للمؤتمر الوطني للفرص والتهديدات البحرية الجديدة، إلى أن قائد الثورة الإسلامية "أمرنا بأن نخرج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات وإذا استطعنا إنجاز هذا الأمر فهذا سيفيد الأجيال التي تأتي من بعدنا".

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وأضاف: "هناك مصطلح اسمه السيادة البحرية، السيادة البحرية تعني أن من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".


واشار العميد تنكسيري إلى أهمية البحر، وقال "إن الأجهزة والمعدات الموجودة لدى القوات البحرية ولدى قوات الجوفضاء هي موجودة لدى القوات البحرية، وإذا أردنا أن نكون مؤثرين في هندسة النظام العالمي الجديد يجب أن نسيطر على البحر".


وكان الحرس الثوري الإيراني أكد مطلع أغسطس أن بحريته تفرض سيطرتها على مياه الخليج، مضيفا على لسان قائد القوة البحرية في الحرس علي رضا تنكسيري أن حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بالقوانين الإيرانية عند مرورها من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بحرية الحرس قامت بزيادة سرعة الزوارق السريعة من تسعين إلى مئة وعشر عقد.

 

RT

 




 

 


 

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