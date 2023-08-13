تحالف بحري تقوده واشنطن يحذر السفن من دخول المياه الإيرانية تجنباً للاحتجاز

الوكيل الإخباري - قالت البحرية الأميركية إن تحالفاً بحرياً تقوده الولايات المتحدة في الخليج حذر السفن في المنطقة بالابتعاد عن المياه الإيرانية لتجنب التعرض المحتمل للاحتجاز.

اضافة اعلان



ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، يُظهر التحذير أن التوتر لا يزال كبيراً في مضيق هرمز وما حوله، حيث احتجزت إيران ناقلتي نفط في أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار).



وفي الوقت نفسه، تضع واشنطن وطهران اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران مقابل سماح الولايات المتحدة برفع التجميد عن أموال إيرانية تبلغ 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.



وقال تيموثي هوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين، مساء أمس (السبت): «تنظيم الأمن البحري الدولي يخطر المبحرين في المنطقة بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاحتجاز على أساس التوتر الحالي بالمنطقة، الذي نسعى إلى تهدئته».



وأضاف: «على السفن المرور أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية».



ويمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.



ومن شأن اتفاق الإفراج عن المواطنين الأميركيين من سجن إيراني والسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة محو مصدر قلق كبير بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الخلافات حول قضايا أخرى من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران لميليشيات إقليمية.



وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الإيرانيين من السجون الأميركية في إطار الاتفاق.

الشرق الأوسط