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الثلاثاء، 15-08-2023 02:51 م

إيران.. دعاوى قضائية ضد الرئيس السابق روحاني

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الوكيل الإخباري - أعلن جهاز القضاء في إيران اليوم الثلاثاء، فتح عدد من القضايا ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني، بشبهة الاحتيال والتدخل في سوق الأوراق المالية في إيران.

وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم القضاء الإيراني، إنه "تم فتح عدة ملفات قضائية بحق روحاني بسبب تدخلاته في العملة الأجنبية وكذلك في البورصة"، خلال فترة حكمه. 

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وروحاني، 75 عاما، هو الرئيس السابع لإيران، وتولى الرئاسة في أغسطس 2013، فيما سلم مقاليد الحكم بعد الانتخابات الرئاسية إلى خلفة ابراهيم رئيسي عام 2021.


وأقر روحاني بارتكاب حكومته "أخطاء" وفشلها في إنهاء العقوبات، وقال في آخر اجتماع لحكومته إن "الحرب الاقتصادية فرضت علينا ذلك".

 

RT

 




 

 


 

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