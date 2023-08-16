عبد اللهيان: اتفاق تبادل السجناء هو "اختبار آخر" للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأربعاء، إن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد بمثابة "اختبار آخر" لها.



وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر صفحته على موقع "X" إن "الإفراج عن أموالنا وتحويلها من كوريا الجنوبية، هو جزء من دبلوماسيتنا المشرفة وفقا لتعليمات القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران".

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وأضاف أن "هذه الصفقة "هي اختبار آخر" للولايات المتحدة، وأكد أنه "على المسار الصحيح للدبلوماسية، تواصل طهران جهودها لإزالة العقوبات وعودة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران".



وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله يوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.



وكان الجانبان الإيراني والأمريكي قد توصلا لاتفاق لتبادل سجناء، إلى جانب الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

RT