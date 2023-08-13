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الأحد، 13-08-2023 09:30 ص

"فارس": الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة دون انقطاع في كافة المجالات

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر مطلع في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية أن الأنشطة النووية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات بناء على خطط منظمة الطاقة الذرية السابقة ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.

وقالت الوكالة في مقال نشرته على موقعها الرسمي "بعد نشر أنباء في بعض وسائل الإعلام تتعلق بعملية التخصيب في إيران، أكد مصدر مطلع في تصريح لوكالة فارس أن الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات استنادا إلى البرامج السابقة لمنظمة الطاقة الذرية".

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وأضاف المصدر أنه يجري العمل على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لمجلس الشورى الإسلامي بشكل دقيق.


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت في تقرير أن طهران أبطأت من تكديس اليورانيوم المخصب في مستوى 60% وقللت أيضا من مخزونها الحالي، وذلك عقب يوم واحد فقط من تبلور صفقة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.


وذكرت "فارس" أن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، صرح بأنه لا يمكنه تأكيد تقرير "وول ستريت جورنال".

كما صرح أيضا بأن أي إجراء قد تتخذه إيران لتقليل سرعة التخصيب سيكون موضع ترحيب بالتأكيد.


تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى الإسلامي أقر في العام 2020 قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني.


وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكدوا عدة مرات بأن المنظمة تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي).

 

RT

 




 

 


 

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