الحكم على رئيس جنوب إفريقيا السابق بالسجن

الوكيل الإخباري- حكمت محكمة في ساحل العاج، على رئيس الوزراء السابق، غيلوم سورو، بالسجن مدى الحياة بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الرئيس الحسن واتارا.



وكانت السلطات القضائية في ساحل العاج، قد قضت في نيسان 2020 بالسجن غيابيا 20 عاما، على سورو المنفي في فرنسا، بتهمة "الاختلاس وتبييض الأموال" وبغرامة مالية قدرها 4.5 مليار فرنك إفريقي (حوالي 7.5 ملايين دولار).



ويذكر، أن النيابة العامة في ساحل العاج أصدرت عام 2019 مذكرة اعتقال دولية ضد، غيلوم سورو، وذلك "لمحاولته النيل من سلطة الدولة ومن وحدة أراضي الوطن".

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المصدر: لبنان 24







