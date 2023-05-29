الحكومة الروسية تقر موعد إقامة مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية

الوكيل الاخباري- وقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما خاصا بإقامة مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية في موسكو وإقرار عضوية لجنتها التنظيمية.



وأشار المرسوم إلى أن مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية ستقام في موسكو في الفترة ما بين 19 يونيو و1 يوليو المقبل.

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وتضم عضوية اللجنة التنظيمية التي تولت رئاستها نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ونائب وزير الثقافة أندريه ماليشيف ومستشار الرئيس الروسي لشؤون الثقافة فلاديمير تولستوي والمدير الفني لمسرح "ماريينسكي" فاليري غيورغييف والمدير الفني للأوركسترا السيمفونية الحكومية يوري باشمِت وفنان الشعب الروسي دينيس ماتسُويف ورئيس كونسرفاتوار موسكو ألكسندر سوكولوف وغيرهم.



وفي المجموع، ستكون هناك ست فئات في المسابقة في موسكو وسانت بطرسبرغ، وهي "البيانو" و"الكمان" و"التشللو" و "الغناء المنفرد" و"آلات النفخ" و "آلات النفخ النحاسية".

روسيا اليوم