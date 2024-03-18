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الإثنين، 18-03-2024 11:21 ص

الحكومة الروسية توافق على مشروع اتفاقية مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية

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الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الذي يقضي بإبرام الاتفاقية الموقعة مع الصين بشأن إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة.

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وقد نشر نص القرار الحكومي بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي. وقد كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية سيرغي سافيليف بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) لإبرامه وتقديم وثيقة النظر فيه.

وأشار القرار الحكومي إلى أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين وتطوير الجهود المشتركة في مجال استصلاح الفضاء الكوني وإثبات الدور الرائد لروسيا في هذا المجال. كما أشار القرار إلى أن التعاون بين علماء البلدين سيسمح برفع فاعلية البحوث الفضائية وإعداد الأخصائيين للمشاريع المستقبلية.


يذكر أن مسألة إنشاء واستثمار محطة الفضاء القمرية كانت ضمن جدول أعمال الحكومة الروسية في 15 مارس الجاري. أما مذكرة التفاهم والتعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية فوقّعتها روسيا والصين في مارس عام 2021، ثم وقّعت الحكومتان في 25 نوفمبر 2022 في بكين مشروع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية.

 

RT

 




 

 


 

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