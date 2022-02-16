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الأربعاء، 16-02-2022 12:45 م

الحوثيون: سلمنا روسيا رؤيتنا للحل الإنساني في اليمن

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الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن أمس الثلاثاء، أنها سلمت روسيا رؤيتها لمعالجة الملف الإنساني في البلاد بهدف تخفيف معاناة الشعب.

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وكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، عبر "تويتر": وقال: "سلمنا الأصدقاء الروس عبر سفير موسكو رؤيتنا للحل الإنساني".


وأضاف: "أن الرؤية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الحوثيين سبق أن سلموا نسخة من الوثيقة نفسها للمبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

 

 

وقال غروندبرغ أمس الثلاثاء إنه يعمل الآن على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة، موضحا أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.


وأكد غروندبرغ أنه، كجزء من هذا الجهد، سيبدأ الأسبوع المقبل سلسلة من المشاورات الثنائية المنظمة التي تهدف إلى الإعلام عن إطار العمل وإدخال تحسينات عليه.

 

روسيا اليوم

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