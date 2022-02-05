الأطلسي يرد على التعاون الصيني الروسي بدعوة الحلفاء للوحدة

الوكيل الإخباري-دعا أمين عام حلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الى الحفاظ على وحدة الحلف، ردا على توقيع البيان المشترك بين الصين وروسيا يتعهدان فيه بتعاون أوثق.

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وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، في معرض تعليقه على البيان، إن الإعلان أظهر أهمية الحفاظ على وحدة الحلف، كما أيد أيضاً المخاوف الأميركية من أن "روسيا قد تنفذ هجوما وهميا لاتخاذه ذريعة لغزو أوكرانيا" بحسب تعبيره.



واضاف، ان الصين انضمت إلى روسيا في معارضة توسع حلف الاطلسي شرقا، مشيرا الى الجانبين الصيني والروسي وقعا على بيان مشترك جددت فيه الصين دعم المطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة.



وبحسب "بي بي سي"، لم يشر البيان المشترك المطول مباشرة إلى أوكرانيا، لكنه اتهم حلف (الناتو) بتبني أيديولوجية الحرب الباردة

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