أردوغان ينتظر رئيسي في أنقرة

الوكيل الإخباري - يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وخلال الزيارة، يعقد الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى، برئاسة كلّ من أردوغان ورئيسي.

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وخلال اجتماع المجلس، ستتم مراجعة كافة جوانب العلاقات التركية الإيرانية، ومناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق وتطوير التعاون الثنائي.



كما سيتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية، ثم التوقيع على اتفاقيات مختلفة، تهدف كلها إلى تعزيز التعاون وتحسين العلاقات.

RT